L’ex allenatore della Primavera dell’Inter Christian Chivu ha illustrato qual è il progetto tattico di Inzaghi in questa stagione. Radio Lega Serie A ha intervistato Christian Chivu che ha parlato anche del suo rapporto con l’Inter. “Con Inzaghi abbiamo vissuto insieme il campo durante le soste per le nazionali. Ho avuto molta disponibilità da parte di Inzaghi e di tutta la società a farmi accedere alla prima squadra, a tutta la preparazione”. “Disponibilità anche a livello di scelte sui giocatori da portare. Quasi tutti i giorni avevamo giocatori in prima squadra ad allenarsi. Con Inzaghi ho avuto un bel rapporto e lo ringrazio per tutto, è sempre stato disponibile con me“. L’ipotetica possibilità di allenare l’Under 23 interista “Non potrei mai dire di no. Sarebbe un progetto importante. Invece di mandare i giovani dove non sai se cresci te li tieni in casa e hai un progetto importante, li tieni sotto osservazione, […]

Leggi l’articolo completo Inter: Chivu spiega le ragioni tattiche per cui i nerazzurri incassano più goal, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG