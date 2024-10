I 4 goal incassati nell’ultimo match dai nerazzurri hanno fatto tornare in auge il discorso relativo alla difesa ballerina. La sfida tra Inter e Juventus, conclusasi con un pareggio 4-4, è stata un esempio esemplare del dramma sportivo che incolla milioni di appassionati davanti allo schermo. La discussione sulle prestazioni delle squadre e i dettagli tecnici che hanno contribuito a questo risultato eccezionale sono al centro delle analisi post-partita. L’ex centrocampista Massimo Orlando ha espresso il suo punto di vista in merito a questo incontro, delineando alcune criticità e considerazioni che meritano un approfondimento. Difesa sotto esame Durante un’intervento su TMW Radio, Orlando ha messo in luce alcune problematiche relative alla difesa dell’Inter, soffermandosi sulla quantità di goal subiti dalla squadra nerazzurra. Secondo Orlando, incassare 4 goal in una singola partita è indice di una difesa non all’altezza, un netto contrasto con la solidità difensiva che la squadra nerazzurra aveva […]

