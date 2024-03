Lautaro sta fallendo troppi calci di rigori nella sua esperienza con l’Inter e Simone Inzaghi ha preso una decisione

Lautaro Martinez ha un problema con i calci di rigori. Come spiegato dal Corriere dello Sport, l’argentino ha sbagliato il 36% dei penalty calciati con la maglia dell’Inter: questo può rappresentare un problema per battere il record di gol segnati in una singola stagione in Serie A stabilito da Higuain e Immobile.

Simone Inzaghi continuerà però a dargli fiducia qualora dovesse mancare il principale rigorista, ossia l’infallibile Calhanoglu: 9 su 9 per il turco.

L’articolo Lautaro deve sfatare il tabù rigori: Inzaghi ha fatto una scelta proviene da Inter News 24.

