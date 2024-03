Il noto giornalista Paolo Condò considera ormai chiuso il campionato di Serie A grazie al largo vantaggio dell’Inter sulle avversarie

Paolo Condò ha analizzato il dominio dell’Inter in Serie A nell’intervista rilasciata a La Repubblica.

ANALISI SERIE A – «Non è mai finita finché non è finita, d’accordo. Però i miracoli e le rivoluzioni non accadono tutti i giorni, e al netto della scaramanzia che nel calcio costringe chiunque a negare l’evidenza — con effetti a volte grotteschi — a due terzi del cammino il campionato è ormai diviso in blocchi ben definiti. Il vantaggio (di punti e di gioco) dell’Inter è tale da non ammettere sorprese nella corsa scudetto; Juventus e Milan possono ragionevolmente pianificare fin da subito la prossima stagione in Champions; dal Bologna al Napoli sono sei le squadre che si giocano l’ultimo passaporto — o magari gli ultimi due, il ranking vive e lotta insieme a noi — valido per la Champions; le altre si accontenteranno di Europa e Conference, alle quali possono ancora ambire pure Torino e Monza (più lunga la strada del Genoa); molto sotto, dai 25 punti dell’Empoli ai 20 del trio Sassuolo, Cagliari e Verona, si corre per evitare le due retrocessioni rimaste; perché la terza non punisca la Salernitana occorrerebbe ormai un cataclisma».

L'articolo Condò: «Inter? Non è finita ma il vantaggio non permette sorprese» proviene da Inter News 24.

