L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ribadisce la grande importanza che avevano i 3 punti conquistati contro l’Udinese.

Lautaro Martinez ha segnato il secondo goal nella vittoria della sua squadra contro l’Udinese; il Toro sostiene a DAZN che l’Inter ieri non ha sentito la pressione della vittoria del Milan e che ora occorre solo andare a vincere ogni gara.

“Oggi volevamo vincere, era troppo importante tornare a prendere i tre punti. Sapevamo che l’Udinese era una squadra aggressiva che andava uomo su uomo, ma abbiamo fatto un’ottima partita. Pressione per la vittoria del Milan? No, siamo dietro e dobbiamo solo pensare a vincere le prossime tre partite. Non c’è una favorita per vincere, loro sono in testa, noi possiamo solo vincere e aspettare un loro passo falso“.

