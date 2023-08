Lautaro Martinez ha parlato dopo la vittoria conseguita dall’Inter in campionato contro il Monza: le parole del capitano

Con la doppietta, Lautaro Martinez ha messo il sigillo a Inter-Monza, regalando la prima vittoria ai nerazzurri.

Ecco le sue dichiarazioni nel post-partita.

PARTITA– «E’ un’estate dura: abbiamo iniziato qui, poi siamo andati in Giappone, dove faceva tanto caldo. Ma abbiamo lavorato tanto, con doppi allenamenti, sempre sul pezzo. Oggi bisognava iniziare bene e dare un segnale, sono contento»

LUKAKU– «Era del Chelsea, dovevano trattare i club. Poi, è stata una sua scelta. Abbiamo comunque preso dei giocatori importanti, siamo una squadra, mi sono trovato bene sia con Thuram che con Arnautovic, hanno fatto un lavoro importante»

VITTORIA– Sono contento perché abbiamo iniziato bene, abbiamo giocato un’ottima partita. I ragazzi hanno fatto quello che voleva il mister. Faccio i complimenti a tutti, anche a chi è entrato dalla panchina»

ARNAUTOVIC- «L’assist di Arnautovic? L’ho ringraziato, è arrivato qui per dare una mano alla squadra. Si è messo a disposizione subito, è importante iniziare così. Io riferimento per la squadra Mi sento più responsabile di prima anche se ho sempre dato tutto per questa maglia e per i compagni. C’è più responsabilità, ma anche io devo crescere tanto. Importante è rispettare tutti e dare una mano a tutti»

