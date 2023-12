Sia Lautaro che Dimarco stanno svolgendo delle sessioni personalizzate d’allenamento per tornare in campo con l’Inter: le ultime

Come rende noto La Gazzetta dello Sport, si avvicina per l‘Inter il momento di rivedere in campo sia il capitano Lautaro Martinez che lo scatenato Federico Dimarco.

Per entrambi c’è una data cerchiata sul calendario: il 6 gennaio, giorno del match contro il Verona. In quell’occasione, il tecnico nerazzurro Inzaghi potrebbe avere l’intera rosa nerazzurra a disposizione. L’epifania tutti gli infortuni porta via!

L’articolo Lautaro e Dimarco, si accelera per il recupero: ecco quando possono tornare all’Inter proviene da Inter News 24.

