Il giornalista Marco Barzaghi rivela lo stato d’animo del capitano dell’Inter Lautaro Martinez, a pochi giorni dal campionato

In onda su Sport Mediaset, Marco Barzaghi si sintonizza sull’Inter e sulle emozioni provate dal capitano dei nerazzurri, Lautaro Martinez, a ridosso dell’inizio del campionato, con l’incontro col Monza fissato per il 19 agosto.

LAUTARO INTER- «Oggi più che mai l’Inter si affida al suo capitano per cercare di essere protagonista come e anche più dell’anno scorso. Il tradimento del suo grande amico Romelu Lukaku l’ha spiazzato, non se lo sarebbe mai aspettato, ma fa già parte del passato. Nel presente c’è invece una difficile costruzione di un’intesa tutta nuova con Marcus Thuram. Non sarà facile».

L’articolo Lautaro e Inter, il capitano è spiazzato: ecco cosa è successo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG