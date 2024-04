I nerazzurri hanno diverse carte a disposizione per far capire ai propri attaccanti che sarebbe meglio non partecipare al torneo olimpico.

L’Inter si gode la conquista del ventesimo Scudetto della sua storia avvenuta con 5 giornate di anticipo; ciò permette di iniziare a programmare il futuro.

Il pericolo

La prossima stagione rischia di essere massacrante per i calciatori in generale ma soprattutto per quelli che giocano nei top club che parteciperanno anche al nuovo Mondiale per Club. Innanzitutto tra questa e la prossima stagione ci saranno Europei e Coppa America, ciò vuol dire che le vacanze che spettano ai giocatori gli fanno slittare in avanti l’inizio della preparazione. La Champions League avrà un nuovo format che prevede almeno 2 gare in più rispetto agli anni scorsi mentre l’Inter parteciperà al succitato Mondiale per Club che è un torneo che si gioca a campionato terminato. Il grosso pericolo è rappresentato dalle Olimpiadi: durante l’ultima sosta delle nazionali Marcus Thuram e Lautaro Martinez hanno ammesso che se gli venisse chiesto dalle rispettive nazionali, sarebbero ben felici di partecipare.

Marcus Thuram

Le contromosse

L’Inter ovviamente farà di tutto per evitare che la Thu-La prenda parte alla competizione che si svolge dal 24 luglio al 10 agosto 2024. La Gazzetta dello Sport sostiene che i dirigenti nerazzurri parleranno con le federazioni per evitare che vengano convocati; contemporaneamente si parlerà anche con i diretti interessati facendogli capire che rischierebbero di saltare gran parte delle vacanze e di iniziare la prossima stagione in condizioni fisiche per nulla ottimali. Se tutto ciò non si rivelerà decisivo, l’Inter potrà rifiutare di far partire Lautaro e Thuram in quanto l’Olimpiade non è una data FIFA.

