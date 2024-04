I nerazzurri hanno intenzione di iniziare la prossima stagione con quasi tutti i volti con cui stanno finendo questa; il discorso vale anche per il reparto arretrato.

L’Inter inizia a studiare le prossime mosse da fare sul mercato pur sapendo che il budget è nullo o quasi.

I pensieri

Si è parlato molto ultimamente del perno centrale della difesa a tre, posizione in cui ci sono gli ultra-trentenni Acerbi e De Vrij; si è detto con grande insistenza che i nerazzurri avrebbero investito in un altro difensore centrale. Ebbene la Gazzetta dello Sport sostiene che, salvo cambiamenti clamorosi, non dovrebbe essere così. Inzaghi si fida ciecamente dei due ex Lazio e crede che, nonostante non siano più giovanissimi, diano le adeguate garanzie sia in termini di rendimento che di tenuta fisica. Lo stesso difensore olandese ha migliorato il suo rendimento balbettante delle ultime due stagioni pur non essendo un titolare fisso.

Scenari futuri

Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2025 e non è escluso che si lavori ad un ulteriore rinnovo anche se per quel che riguarda Acerbi è più difficile. Inzaghi ritiene di poter utilizzare al centro anche Bisseck e Bastoni (con Carlos Augusto come braccetto); il reparto difensivo è quindi al completo, resta solo da respingere le offerte che potrebbero arrivare per Bastoni. L’investimento quindi potrebbe riguardare il vice di Sommer: come vi raccontiamo da tempo, sembra che Audero non verrà riscattato, l’obiettivo è Bento dell’Athletico Paranaense.

L’articolo Mercato Inter: Inzaghi va controcorrente sulla difesa proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG