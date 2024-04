L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le gare della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A.

Sono state diffuse le designazioni arbitrali per il prossimo turno del campionato italiano: Inter-Torino sarà arbitrata da Ferrieri Caputi. I guardalinee saranno Di Monte e Trasciatti, mentre il quarto uomo sarà Marchetti; al V. A. R. Di Paolo e Aureliano. Si tratta di un record in Serie A: per la prima volta c’è una terna arbitrale tutta al femminile, ecco gli arbitri delle altre gare.

FROSINONE – SALERNITANA Venerdì 26/04 h.20.45

FOURNEAU

TOLFO – FONTEMURATO

IV: VOLPI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: CHIFFI

LECCE – MONZA Sabato 27/04 h.15.00

SANTORO

VECCHI – PALERMO

IV: COLLU

VAR: IRRATI

AVAR: GARIGLIO

JUVENTUS – MILAN Sabato 27/04 h.18.00

MARIANI

BERTI – CECCONI

IV: AYROLDI

VAR: LA PENNA

AVAR: AURELIANO

LAZIO – H. VERONA Sabato 27/04 h. 20.45

MASSA

COSTANZO – PASSERI

IV: TREMOLADA

VAR: PAIRETTO

AVAR: DOVERI

INTER – TORINO h. 12.30

FERRIERI CAPUTI

DI MONTE – TRASCIATTI

IV: MARCHETTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: AURELIANO

BOLOGNA – UDINESE h. 15.00

SACCHI

BINDONI – TEGONI

IV: MONALDI

VAR: VALERI

AVAR: MARINI

ATALANTA – EMPOLI h. 18.00

FABBRI

PERETTI – MONDIN

IV: COSSO

VAR: DOVERI

AVAR: GUIDA

NAPOLI – ROMA h. 18.00

SOZZA

BERCIGLI – SCATRAGLI

IV: COLOMBO

VAR: ABISSO

AVAR: IRRATI

FIORENTINA – SASSUOLO h. 20.45

MARCENARO

GARZELLI – MORO

IV: PRONTERA

VAR: SERRA

AVAR: PAIRETTO

GENOA – CAGLIARI Lunedì 29/04 h. 20.45

DIONISI

COLAROSSI – VALERIANI

IV: DI MARCO

VAR: MARINI

AVAR: GUIDA

