Lautaro Martinez esulta dopo la vittoria dell’Inter contro il Verona: ecco le dichiarazioni dell’attaccante argentino

Ai microfoni di Sky Sport, Lautaro Martinez ha parlato dopo la vittoria dell’Inter sul Verona, che permette ai nerazzurri di riallungare sulla Juve.

LE PAROLE – «Era importante per noi dopo il pareggio col Genoa, dove eravamo stati in difficoltà su un campo piccolo. Oggi abbiamo trovato un avversario che ha i propri obiettivi, ma per noi era importante tornare a vincere davanti ai nostri tifosi. Non è stata un’ottima partita, potevamo fare meglio ma a volte le partite si vincono anche così».

