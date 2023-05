L’attaccante argentino si è ripreso dall’ultimo blackout accusato e ora viaggia a suon di reti: questa è la sua miglior stagione in carriera.

Lautaro Martinez è il protagonista assoluto della finale di Coppa Italia: l’Inter ha vinto 2-1 grazie alla sua doppietta. La Gazzetta dello Sport celebra le gesta dell’argentino che ha raggiunto quota 27 reti in tutte le competizioni, le ultime 2 possono essere interpretate come messaggi a Guardiola ed al Manchester City.

Lautaro Martinez Supercoppa Italiana

Il Toro ha inciso nel Mondiale vinto dall’Argentina anche se non ha giocato quanto avrebbe voluto e da aprile in poi in Europa ha segnato meno solo Wilson del Newcastle e Benzema del Real Madrid. Sta entrando velocemente nella storia dell’Inter e ora nulla gli sembra precluso, neanche il pallone d’Oro; tutto verrà da sé se il 10 giugno le cose andranno come sperano i tifosi nerazzurri, anche se è molto difficile.

L’articolo Lautaro fa 100 e 101 ma non vuole fermarsi: i sogni sono 2 proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG