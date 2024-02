Le parole di Lautaro Giannetti, difensore dell’Udinese e autore del gol vittoria del friulani nella sfida dell’Allianz con la Juve

Goleador e match-winner in Juventus–Udinese, Lautaro Giannetti ha tracciato il suo identikit a La Gazzetta dello Sport.

LAUTARO – «Io so solo che Lautaro Martinez è muy forte»

JAVIER ZANETTI – «A 16 anni al Velez mi chiamavano Pupi, giocavano un po’ su Zanetti-Giannetti. Io non l’ho mai conosciuto, come non ho ancora incontrato Lautaro, ma so cosa rappresenta, per la professionalità che aveva negli allenamenti».

L’UDINESE – «Un’opportunità che ho colto al volo. Chi non sogna l’Europa Guardavo la Serie A. E ci speravo da bambino. Ci arrivo da grande per un salto di qualità. Chi mi segue, Ignacio Vilarino, mi ha prospettato questa occasione»

SAMUEL VICE DI SCALONI LO HA OSSERVATO – «Credo abbia visto più Nehuen Perez che è un difensore muy completo e merita di tornare nella Seleccion».

OTAMENDI – «Lui viene dal Velez, ma non ci ho giocato insieme. È il meglio, ma ammiro Romero, il Cuti uno completo che gioca tosto»

SABATO SFIDA CON RETEGUI – «Ho visto che ha avuto un malore, sarà un bel duello e giocherò alla mia maniera»

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG