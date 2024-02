Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha intenzione di entrare nella storia della Serie A già in questo campionato

Lautaro, capitano dell’Inter, vuole entrare nella storia della Serie A già nel corso di questa stagione.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’argentino ha messo nel mirino il record di gol in un solo campionato di Higuain ed Immobile, attualmente fermo a quota 36. L’attaccante nerazzurro ha finora realizzato 22 reti ed è ampiamente in corsa per superare i due colleghi.

