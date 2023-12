Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha raccontato senza vergogna dell’infortunio che l’ha colpito la scorsa stagione

Ai microfoni di Star+, il capitano dell’Inter Lautaro Martinez torna sull’infortunio della scorsa stagione, e di come il Toro sia riuscito a superarlo.

DOLORE – «Il dolore non mi permetteva di allenarmi, di calciare col collo del piede. A volte in alcuni movimenti di arresto e ripresa vedevo le stelle. Ma non ho mollato, ho continuato a provarci, ma poi è diventato impossibile. Volevo spingere sempre di più, ma la mia caviglia stava perdendo sensibilità. Era molto difficile giocare in quel modo. Mi sono chiuso in me stesso, ho pianto, ho passato un brutto periodo nella mia stanza. Ho fatto venire spesso la mia famiglia, mia figlia, perché potessero starmi vicino. Avevo bisogno di felicità e affetto che la famiglia ti regala in quei momenti. Per fortuna le avevo vicino a me. Ho provato a superare quei momenti con loro, è stato difficile perché ero il cannoniere dell’era Scaloni prima del Mondiale»

L’INTERVISTA INTEGRALE A LAUTARO

