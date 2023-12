Il giornalista Riccardo Trevisani pone l’accento sull’Inter e sull’influenza positiva del tecnico Simone Inzaghi sulla squadra

Nel podcast di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani si concentra sull’Inter e sull’influenza che Simone Inzaghi sta avendo sulla squadra:

INTER E INZAGHI- «Simone Inzaghi è l’allenatore più migliorato delle ultime stagioni. Ha dovuta fare esperienza sul maneggiare giocatori diversi da quelli di prima, ma ha sempre vinto. Supercoppa e Coppa Italia già con la Primavera, poi con la prima squadra della Lazio, poi all’Inter ne ha vinte in quantità industriali.

Simone Inzaghi ha fatto dei progressi in questi anni notevoli nella scelta dei cambi. Io ero stato un grande contestatore dei cambi di quel famoso derby, ma anche dei cambi in generale, quelli a tempo o per le ammonizioni. Nelle prime annate era un po’ più polemico nelle dichiarazioni, l’ho visto calmarsi nelle dichiarazioni, prendere consapevolezza, essere più tranquillo e anche più pacato nelle scelte di campo.

In Inter-Bologna dopo il gol di Zirkzee prende e fa quattro cambi tutti assieme, in Inter-Roma aspetta la partita, lascia in campo Lautaro e Thuram finché non arriva la vittoria della partita. Quella calma che Inzaghi sta dimostrando, quella crescita, la squadra la sente, la percepisce e diventa più forte ed è una cosa troppo importante per l’Inter.

C’è anche da sottolineare una cosa sui giocatori: il fatto di togliere Handanovic dalla porta dell’Inter per mettere Onana che ha fatto bene all’Inter e non sta facendo bene al Manchester United. Darmian è diventato un braccetto fantastico, ormai lo diamo per scontato, ma è una roba che ha fatto Inzaghi. Carlos Augusto faceva il braccetto con Stroppa al Monza e lo ha fatto sempre male. Ha fatto il braccetto a Napoli contro Politano che è una furia e lo ha fatto molto bene. In quel ruolo ci ha messo anche Dimarco. Ha creduto in Dimarco per il dopo Perisic, e non ci credeva forse neanche Dimarco di diventare un giocatore di questo livello.

Calhanoglu regista quando si spacca Brozovic non è un’operazione facile e in questo momento Calhanoglu è l’uomo del campionato, sta facendo una stagione clamorosa, non tanto per i gol segnati, ma per come sta giocando a pallone. Dritto per dritto Thuram titolare appena arrivato è una scelta e il rendimento gli sta dando ragione. Immobile ha fatto 36 gol e li ha fatti con Inzaghi. Quest’anno Lautaro se non ne fa 36 poco ci manca. Inzaghi è uno che fa migliorare o comunque fa rendere al meglio i giocatori che ha, quasi tutti. E gli va riconosciuto»

L’articolo Trevisani sull’Inter: «Da Dimarco a Calhanoglu, Inzaghi rende tutti migliori» proviene da Inter News 24.

