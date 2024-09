I nerazzurri stanno facendo i conti col momento negativo del grande centravanti: il Toro è molto lontano da una forma fisica accettabile.

Il calcio è uno sport che vive di momenti, di serie positive come di periodi difficili che ogni calciatore affronta nel corso della sua carriera. Lautaro Martinez sta attraversando una fase piuttosto complessa, con l’inizio di questa stagione che lo vede ancora a caccia del suo primo goal.

Un inizio stagione sottotono

A pesare su quest’avvio al di sotto delle aspettative ci sono vari fattori, tra cui un ritardo nella preparazione atletica dovuto agli impegni con la nazionale argentina in Copa America e un fastidioso infortunio muscolare. Tutti elementi che hanno contribuito a frenare il rendimento del giocatore, tradizionalmente uno dei più prolifici e determinanti del club milanese.

Il confronto con la stagione precedente

Guardando al passato recente, il confronto diventa ancor più amaro. Nelle prime 4 partite della scorsa stagione, Lautaro aveva già messo a segno 5 goal, dimostrando di essere una minaccia costante per le difese avversarie. La sua capacità di trovare la via della rete con regolarità aveva infatti contribuito in modo significativo ai risultati positivi della squadra.

Lautaro Martinez Castello Lukeba

Gli aspetti che inducono all’ottimismo

Nonostante il momento no, c’è chi guarda con ottimismo al futuro, sperando che questo periodo di scarso rendimento si risolva presto. Le prossime partite vedranno l’Inter affrontare avversari di grande caratura, come il Manchester City e il Milan. Sono scontri che potrebbero servire da trampolino di lancio per Lautaro, dato che storicamente il giocatore ha sempre risposto bene sotto pressione, dimostrando carattere e determinazione. Tuttosport, inoltre, fa notare come in ogni stagione all’Inter il Toro abbia avuto digiuni più o meno lunghi: il fatto che lo stia avendo ora può voler dire che non lo avrà nei momenti decisivi della stagione.

