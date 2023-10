Il capitano e numero 10 dell’Inter, Lautaro Martinez, è pronto a legarsi per altri anni ai nerazzurri, firmando il prolungamento di contratto

Fioccano conferme sulla volontà, ormai chiara da parte sia di Lautaro Martinez che dell’Inter di prolungare il contratto dell’argentino, rendendolo una vera bandiera nerazzurra (con aumento dell’ingaggio). A parlarne è la Gazzetta dello Sport.

Sulla rosea si legge: «Metti insieme queste tre paroline: Inter, Lautaro, bandiera. Ed è magia, è un pensiero che vola, è un brivido per i tifosi. Ed è pure un progetto, non una scommessa, che peraltro di questi tempi è bene lasciar stare come vocabolo. Lautarobandiera, così potrebbe essere chiamato, tutto attaccato. Perché il Toro e l’Inter si vogliono senza data di scadenza. È il capitano. È l’uomo che fa gola a tutti. Ed è uomo ad altezza Europa.

Non è oggi, ma domani sì: Lautaro può diventare il calciatore più pagato del nostro campionato. Vorrebbe dire, certamente, sforare il tetto sugli ingaggi che I’Inter si è imposta. Per i suoi calciatori di prima fascia la società nerazzurra non va oltre quota 6 milioni di euro a stagione, non a caso proprio lo stipendio attuale di Lautaro. Il rinnovo vuol dire allungare l’accordo oltre il 2026, certamente, ma anche alzare l’asticella. Significa, al netto di una trattativa che deve ancora entrare nel vivo e che certamente avrà bisogno dei suoi tempi, toccare quota 7 milioni a stagione. La tempistica non è mai una certezza, in situazioni simili. Ma si può immaginare che già durante la prossima sosta di campionato, dunque a metà novembre, i dialoghi tra l’Inter e Alejandro Camano, manager dell’argentino, possano partire».

