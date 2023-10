Lautaro Martinez suona la carica sui propri social in vista di Inter-Roma di domani: il messaggio del capitano dei nerazzurri

Lautaro Martinez avrà tutta la voglia di questo mondo di far bene in Inter-Roma, anche, ma non soprattutto, per via del duello contro il suo ex compagno di reparto e amico Romelu Lukaku.

Il capitano nerazzurro scrive su Instagram: « Ultimo allenamento. Pronto per domani. #ForzaInter »

