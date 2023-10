L’allenatore in seconda dell’Iran Rahman Rezaei ha parlato del futuro dell’attaccante del Porto.

Rahman Rezaei a Sportitalia ha parlato della possibilità che Taremi arrivi in Italia, a Milan o Inter. “Taremi sta bene, è in grande forma: eravamo in Giordania con l’Iran nelle scorse settimane e l’ho visto brillante, ha giocato veramente bene. Penso che per qualche anno possa dare ancora tanto al calcio ad alto livello”.

Contratto in scadenza nel 2024

“Può essere un’occasione da questo punto di vista. In Italia sono arrivati in estate tanti giocatori in scadenza che ora stanno facendo la differenza. Poi il ruolo dell’allenatore sarà fondamentale per farlo rendere al meglio. Taremi ha 31 anni, ma può fare davvero bene in Italia. Penso a cosa ha fatto Mandzukic con Allegri. Almeno 2-3 anni di alto livello li può garantire”.

Mehdi Taremi

Possibile trasferimento in Italia

“Ne abbiamo parlato. Anche lui si sente nel momento giusto per cambiare, per fare un ulteriore salto in una grande squadra. Mentalmente è pronto. Mi ha detto che lo era già in estate, anche se alla fine non è stato possibile chiudere l’operazione che lo stava portando in Serie A. Gli ho detto che una stagione in più al Porto gli avrebbe fatto bene e che il prossimo anno sarebbe stato ancora più pronto. Era pronto ad andare al Milan. Lo vedrei bene anche in rossonero. In qualsiasi squadra arrivasse farebbe bene. Intesa con Lautaro Martinez? Parliamo di un attaccante fortissimo, insieme possono fare benissimo. Entrambi sanno tenere la palla e far salire la squadra, ma al contempo il Toro è letale nel gioco aereo e fa male negli inserimenti dietro la difesa: Taremi lo vedrei bene a giocargli intorno, tutto poi dipende da quello che pensa eventualmente Inzaghi. Lui è pronto a partire anche a gennaio ed anche io gli ho consigliato di andare, se ne avrà la possibilità”.

L’ipotesi Inter

“Gli piacerebbe tantissimo, era contentissimo della notizia. L’Inter poi ora è in testa alla classifica in Italia. E’ importante per lui vedere come stanno bene i nerazzurri, gli piacerebbe molto andare in una squadra così. Si sente pronto per un’avventura così”.

