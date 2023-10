L’ex attaccante Roberto Boninsegna ritiene che il belga sia stato poco impiegato contro il Manchester City.

Roberto Boninsegna ha espresso il suo parere sulla questione Lukaku nel corso di un’intervista a Il Giorno. “Premetto che io sono interista e so che i tifosi nerazzurri lo aspettavano coi fischietti a San Siro. Però, a mio avviso, Lukaku avrebbe dovuto giocare di più rispetto a quanto successo nell’ultima finale di Champions League. Uno così deve esserci in un appuntamento così importante, deve uscire quando non ne può più. Invece è entrato nel secondo tempo e credo non abbia dovuto fare nemmeno la doccia..”.

Marcus Thuram

Le ragioni dell’addio

“Non lo so, magari è stata anche una questione di soldi. A me, in ogni caso, è spiaciuto vederlo andare via perché la coppia con Lautaro mi piaceva”.

Sul suo erede

“Sta sorprendendo in positivo. Sostituire Lukaku non è facile. Credo che in un certo senso Thuram stia facendo dimenticare il suo predecessore“.

In chi si rivede

“Mi rivedo più in una punta di riferimento, che dà profondità, ma io rientravo fino a metà campo. Quindi più in Thuram, se devo scegliere tra i due. Anche perché Lautaro deve stare attento quando torna indietro, sennò fa dei danni come il rigore contro il Bologna (ride, ndr). L’attaccante deve stare fuori dalla propria area, altrimenti non è abituato a intervenire“.

L’articolo Boninsegna: “Lukaku doveva giocare di più in finale, mi piaceva la coppia con Lautaro” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG