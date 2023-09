Lautaro, la carica dopo la sconfitta: «A testa alta, sempre avanti» Il post dell’attaccante

Brutto stop per l’Inter ieri sera, che si è fatta rimontare dal Sassuolo in casa , lasciando tre punti importanti per il campionato.

Il capitano, Lautaro Martinez, ha voluto subito tenere la tensione alta e con un post sul suo profilo Instagram, ha caricato i compagni.

LE PAROLE- A testa alta. Sempre avanti come squadra non si molla. #ForzaInter

