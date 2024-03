L’Inter affronterà questa sera il Genoa in campionato: c’è una statistica su capitan Lautaro che non fa star tranquilli i nerazzurri

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ampio spazio all’Inter e al match di questa sera contro il Genoa, con un focus particolare su Lautaro e una statistica…curiosa.

LAUTARO – C’è uno zero curioso che proprio stona, nella carriera dell’argentino e dentro una stagione in cui si sta togliendo uno sfizio dopo l’altro. Zero come i gol segnati in carriera al Genoa: è l’unica squadra, relativamente alle 19 avversarie di questo campionato, contro cui Lautaro non ha mai segnato. Se un motivo serviva, per motivare Lautaro verso la gara di stasera, eccolo qui. Ma no, non ce n’era bisogno. Perché l’argentino s’è messo in testa di buttare giù un primato dopo l’altro. Lo scudetto della stella con la fascia al braccio da capocannoniere con il record di gol in un solo campionato: provate a leggerlo così, senza punteggiatura e senza respiro, tutto d’un fiato. Fa paura persino a metterli in fila, tutti questi obiettivi.

