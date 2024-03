Il Bologna si prepara ad ospitare l’Inter sabato 9 marzo alle 18: allo stadio Dall’Ara è già tutto sold out, con grande risposta dei tifosi

Il Bologna continua a fare incetta di vittorie: ieri, contro l’Atalanta, è arrivata la sesta consecutiva per la squadra di Thiago Motta, stabilendo un nuovo record per i rossoblù. Una vittoria ancora più significativa perché ottenuta contro una diretta concorrente, rafforzando il quarto posto e accendendo i sogni di Champions nei tifosi.

L’atmosfera in città è elettrica: come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per il prossimo incontro contro l’Inter – sabato 9 marzo alle 18.00 – il Dall’Ara ha già annunciato il tutto esaurito, con 27.000 tifosi pronti a sostenere Zirkzee e compagni verso un’altra impresa.

