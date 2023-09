Lautaro Martinez ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Mediaset, alla vigilia del match di Champions League tra Inter e Real Sociedad

Il capitano dell‘Inter Lautaro Martinez inaugura così il percorso dei nerazzurri in Champions League, alla vigilia della partita contro la Real Sociedad. Le sue dichiarazioni.

CHAMPIONS- «Ripartire da Istanbul è uno stimolo forte. Dalla finale è rimasto un po’ di amaro in bocca, perché abbiamo giocato bene contro una squadra fortissima come il City. Ma oggi inizia un altro percorso e dobbiamo dimenticare quanto fatto»

OBIETTIVI- «Noi internamente abbiamo i nostri obiettivi e lavoriamo per quelli. L’anno scorso non si parlava di Champions, eppure siamo arrivati in finale, consapevoli della forza di questa squadra e abbiamo fatto grandi partite contro grandi squadre. Dobbiamo continuare così, pensando a competere su tutti i fronti. Rinnovo? C’erano tante squadre interessate, ma sono contento di essere all’Inter e di essere il capitano. Ci metteremo d’accordo per continuare questa avventura»

L’articolo Lautaro: «L’anno scorso nessuno parlava della Champions, ma siamo arrivati in finale» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG