In Benfica Inter di stasera, Lautaro Martinez dovrebbe accomodarsi in panchina: Inzaghi avrà comunque la sua arma in più

Il capitano e fin qui anche trascinatore dell’Inter, Lautaro Martinez, molto probabilmente stasera si accomoderà in panchina per la sfida di Champions League al da Luz contro il Benfica. Simone Inzaghi è pronto a concedere un po’ di riposo al proprio numero 10 in vista del match di campionato contro il Napoli, sapendo comunque che l’argentino sa essere anche molto utile anche a partita in corso.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, anche l’8 novembre contro il Salisburgo partiva dalla panchina: il suo ingresso ha cambiato la partita e gli sono bastati appena 22 minuti. Rigore trasformato e matematica qualificazione agli Ottavi. Il Toro sarà, senza alcun dubbio, il primo cambio offensivo dei nerazzurri.

L’articolo Lautaro l’arma in più di Inzaghi: in Benfica Inter può incidere dalla panchina proviene da Inter News 24.

