Il capitano nerazzurro continua a partire dalla panchina in Coppa America ma ciò non gli impedisce di risultare decisivo.

L’Argentina ha vinto nella notte italiana tra ieri e oggi la seconda partita della Coppa America: contro il Cile di Alexis Sanchez il risultato è stato di 1-0. Il cileno ha giocato titolare ed è stato sostituito al 66′ mentre Lautaro Martinez per la seconda volta consecutiva è partito dalla panchina a vantaggio di Julian Alvarez. Il Toro è entrato 73′ proprio al posto dell’attaccante del Manchester City e poi ha segnato all’88’. Questo goal in mischia regala alla sua nazionale il passaggio del turno con una giornata di anticipo: chissà che ora Scaloni non decida di dare minutaggio anche a Valentin Carboni.

La rete

Lautaro Martinez ha commentato così la gara a TyC Sports. “Sono rimasto lì e sono riuscito a fare gol . Queste partite sono sempre così, dobbiamo continuare con lo stesso gioco, allo stesso modo, trattando le partite in questo modo, saranno tutte complicate”.

Sulla partita

“Erano chiusi, a volte creano linee da cinque, certe situazioni di gioco e diventa un po’ complicato ma siamo contenti che, alla fine, siamo riusciti a prendere i tre punti , che è quello che volevamo dalla squadra“.

La gioia

“Esultanza Perché c’è la mia famiglia, più di ogni altra cosa. Gioco per loro, come dico sempre . Per i miei figli, per mia moglie, per mia madre, mio ​​padre, i miei fratelli, che sono quelli che soffrono. Sono felice“.

