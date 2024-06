L’Inter supera il Napoli nella corsa a Hermoso. Il giocatore si libererà a parametro zero, un’occasione che Marotta non intende farsi scappare.

Nel mondo sempre in fermento del calcio professionistico, la ricerca di rinforzi e nuovi talenti non si ferma mai, soprattutto per quanto riguarda le squadre di alto livello che aspirano a mantenere o elevare il proprio stato competitivo. Tra queste, l’Inter si trova attualmente al centro delle attenzioni per la sua intensa ricerca di un difensore centrale che possa aggiungere solidità alla propria rosa. In questo contesto, emergono due nomi che stanno attirando particolarmente l’interesse dei nerazzurri: quello di Mario Hermoso dell’Atletico Madrid e Alessandro Buongiorno del Torino.

La corsa per Mario Hermoso

Nonostante la concorrenza agguerrita, principalmente quella del Napoli, l’Inter dimostra un interesse sostanziale per il difensore centrale spagnolo Mario Hermoso. Con il suo contratto con l’Atletico Madrid prossimo alla scadenza, Hermoso rappresenta una possibilità intrigante per i nerazzurri, che vedono in lui l’opportunità di rafforzare significativamente la loro difesa. Tuttavia, la competizione per il giocatore non si limita al club meneghino e a quello partenopeo; diverse altre squadre sia della Serie A che della Premier League hanno manifestato interesse per Hermoso. Questo, come evidenziato dal portale francese Sport.fr, rende il tentativo dell’Inter di assicurarsi il calciatore una sfida complessa, seppur non impossibile.

Mario Hermoso

Il dilemma Buongiorno

Parallelamente all’interessamento per Hermoso, l’Inter tiene d’occhio anche un altro possibile rinforzo per la propria retroguardia: Alessandro Buongiorno del Torino. Nonostante sia meno conosciuto a livello internazionale rispetto a Hermoso, Buongiorno ha dimostrato in Serie A le sue capacità difensive, attirando su di sé l’attenzione dei grandi club. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, tuttavia, sembra non essere intenzionato a lasciar partire facilmente il suo difensore, rendendo anche questa trattativa un’operazione complessa per l’Inter. La resilienza di Cairo nel mantenere Buongiorno a Torino sottolinea il valore attribuito al giocatore, considerato un elemento chiave per la squadra.

Conclusioni e strategie future

L’Inter, dunque, si trova di fronte a due opportunità significative per rinforzare la propria difesa in vista delle future competizioni. La situazione contrattuale di Mario Hermoso lo rende un obiettivo appetibile, mentre l’interesse per Alessandro Buongiorno dimostra la volontà dell’Inter di investire non solo in nomi già consolidati, ma anche in talenti emergenti del calcio italiano. Entrambe le trattative, tuttavia, presentano delle sfide non trascurabili legate sia alla competizione di altri club che alle posizioni ferme dei rispettivi presidenti. Sarà interessante osservare le mosse future dell’Inter e capire se riusciranno a superare gli ostacoli per portare a Milano uno o entrambi i giocatori, in una strategia che potrebbe decisamente rafforzare la squadra in ottica sia nazionale che internazionale.

L’articolo Inter, Marotta tenta il colpo Hermoso: superato il Napoli di Conte e ADL proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG