I giocatori dell’Inter non stanno giocando all’altezza della loro fama: colpa dello Scudetto vinto in anticipo?

L’Italia è andata avanti agli Europei per il rotto della cuffia e ci si interroga sempre più frequentemente sui motivi che portano i giocatori dell’Inter, protagonisti di un campionato di altissimo livello, a rendere al di sotto delle aspettative.

Le eccezioni

La Gazzetta dello Sport analizza il caso evidenziando però che Nicolò Barella e Alessandro Bastoni si stanno confermando pilastri indiscussi dell’Italia. Gli altri colleghi nerazzurri hanno mostrato un’inattesa fragilità in questo inizio di campionato europeo. Particolarmente deludenti sono stati, agli occhi degli esperti e dei tifosi, le prestazioni di Federico Dimarco, Davide Frattesi e Matteo Darmian.

Alessandro Bastoni

I flop

Federico Dimarco, uno dei migliori esterni sinistri del panorama europeo, sembra non riuscire ad esprimersi ai suoi livelli in questo Europeo. Il cambio di modulo dell’ultima gara avrebbe dovuto creargli grande giovamento e invece non è stato sufficiente per evitare un’altra prestazione opaca. Discorso simile vale anche per Matteo Darmian, di solito uno dei più affidabili: contro la Croazia però anche lui ha manifestato incertezze sia nella fase difensiva che in quella di impostazione. Frattesi è uno degli uomini più importanti nello scacchiere di Spalletti, come testimoniano i suoi 4 goal e non solo; anche lui però sembra essersi perso dopo la partita con l’Albania. L’ex Sassuolo ha procurato il rigore poi sbagliato da Modric: il nuovo modulo non prevede il trequartista, ruolo in cui Spalletti lo stava adoperando, ma non è detto che in futuro non possa tornare utile.

I motivi del calo

Secondo la rosea nel rendimento deludente dei giocatori dell’Inter può avere inciso il fatto che lo Scudetto sia stato vinto con largo anticipo e che quindi nell’ultimo mese abbiano un po’ allentato la tensione.

