Il Napoli di Conte pronta a intromettersi nell’affare Leoni-Inter. Ecco la mossa di ADL per anticipare e beffare Marotta.

Nel panorama calcistico italiano, emergono ogni anno nuovi talenti capaci di accendere l’interesse dei club più blasonati. Tra questi, un nome sta attirando particolare attenzione nelle ultime settimane: Giovanni Leoni, difensore diciassettenne che ha recentemente fatto parlare di sé con prestazioni eccellenti nel campionato cadetto con la maglia della Sampdoria. Ingaggiato dalla società blucerchiata dal Padova per la cifra di 1,5 milioni di euro, Leoni sta dimostrando di essere un investimento particolarmente azzeccato, tanto da attirare gli sguardi attenti di alcuni top club della Serie A.

Un talento conteso

La crescente notorietà di Giovanni Leoni non è passata inosservata ai grandi della Serie A, desiderosi di assicurarsi un elemento così promettente per le proprie difese. In particolare, l’Inter ha mostrato un certo interesse per il giovane difensore, considerandolo un possibile rinforzo di valore. Nonostante ciò, la squadra nerazzurra non è sola nella caccia al talento della Sampdoria.

Giuseppe Marotta

L’affondo del Napoli

Recentemente, come riportato da TMW, il Napoli ha intensificato il proprio interesse per Leoni, delineando una strategia ben precisa. Il club partenopeo, infatti, vorrebbe assicurarsi la proprietà del cartellino del giocatore, proponendo però di lasciarlo maturare ancora una stagione nelle file della Sampdoria. Questo permetterebbe al giovane di continuare il proprio percorso di crescita in un ambiente già noto e senza la pressione che comporterebbe un immediato salto in un top club.

Il futuro di Leoni

La situazione contrattuale di Giovanni Leoni appare dunque al centro di una trattativa che potrebbe vederlo protagonista nel prossimo futuro calcistico italiano. Con il Napoli pronto a concludere l’accordo e ad affidarlo successivamente ad Antonio Conte, nuovo allenatore dei partenopei, il destino di Leoni sembra essere sempre più indirizzato verso palcoscenici prestigiosi. Rimane da vedere se gli sviluppi delle prossime settimane confermeranno questo trasferimento o se altre squadre cercheranno di inserirsi nella trattativa, dando vita a nuovi e interessanti scenari nel mercato del calcio italiano.

