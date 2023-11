I nerazzurri guadagnano l’accesso agli ottavi di finale di Champions League grazie al successo in terra austriaca.

Il Salisburgo inizia la partita pressando alto; austriaca anche la prima chance col tiro alto di Bidstrup. Le occasioni da goal sono veramente poche e dopo metà tempo Sommer smanaccia sul tiro-cross insidioso di Ulmer che comunque non sembrava diretto nello specchio. Il portiere elvetico respinge coi pugni la punizione centrale di Gloukh; alla mezz’ora Konate cerca il goal da metà campo ma non centra la porta. Successivamente ci prova addirittura Bisseck col mancino ma Schalger blocca in due tempi; un altro difensore, Bastoni, va vicino al goal di testa ma la palla esce fuori. Un’Inter molto deludente, sembra migliorare leggermente nella seconda parte della prima frazione; sul finale del primo tempo Frattesi spreca una chance colossale calciando alto dal dischetto del rigore. Il primo tempo termina senza reti.

Nicolo’ Barella

In avvio di ripresa la punizione di Calhanoglu è centrale e non crea problemi al Salisburgo; sulla ribattuta viene respinto anche il destro a volo di Darmian. I padroni di casa rispondono in contropiede ma Gloukh tira malissimo. Da registrare anche il tentativo di Darmian che punta un avversario prima di calciare a giro di sinistro con palla che finisce in curva. Sommer respinge anche il destro non irresistibile di Konate; la gara è più aperta nel secondo tempo. Nel secondo tempo l’Inter fa la partita, Asllani ci prova dalla distanza e per poco non sorprende Schlager che respinge in qualche modo. Nel finale Schlager devia sulla traversa l’incornata di Lautaro. All’84’ Bidstrup respinge con la mano il destro di Barella e l’arbitro assegna il calcio di rigore: dal dischetto Lautaro spiazza Schlager e porta i suoi vantaggio. Dopo 6 minuti di recupero l’Inter riesce a portare a casa lo 0-1 finale che vale il passaggio del turno.

