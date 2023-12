Le parole di Lautaro Martinez a Sky dopo la vittoria della Lazio contro l’Inter: le dichiarazioni del centravanti

Le parole di Lautaro Martinez a Sky dopo Lazio-Inter:

ANALISI – «Chiellini? Io ho menato lui (ride ndr). Abbiamo dato un segnale importante per noi stessi, stiamo facendo un percorso da tanti anni, stiamo crescendo in ogni aspetto. I nuovi arrivati hanno capito cosa significhi giocare con questa maglia, è importante avere una squadra dove siamo in 25 e non 11. Ho detto alla squadra che avremmo avuto bisogno di tutti, portare la fascia non è comandare lo spogliatoio, è una responsabilità ma ho bisogno di tutti i calciatori che hanno esperienza come Bastoni, Barella, Acerbi. Abbiamo creato un grande gruppo e questo è importantissimo. Champions? A San Siro abbiamo avuto difficoltà con la Sociedad, ci accontentiamo del passaggio del turno e adesso dobbiamo aspettare. Per vincere bisogna battere i più forti, ci prepareremo bene e aspetteremo il sorteggio domani»

MARCUS –«Thuram non me lo aspettavo così forte, vedo un giocatore maturo e che vuole sempre crescere. Ha gamba, alza la testa e ti mette la palla davanti, è un giocatore forte e importantissimo per noi, ci sta dando una grande mano. Con Lukaku era un’altra cosa, Marcus si muove tanto, lui e Romelu non sono simili»

