Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez nonostante abbia giocato solo poco più di 20 minuti è stato eletto uomo partita del match di ieri.

Al termine di Salisburgo-Inter Sky Sport ha intervistato il man of the match Lautaro Martinez che ha mostrato ancora una volta la sua leadership. “Queste sono partite in cui chi sta in panchina diventa importante, quando uno è fuori deve cercare di dare una mano alla squadra, ma anche chi ha iniziato ha fatto un’ottima partita. Nella ripresa abbiamo creato tanto, con un possesso di palla importante ed è arrivata una vittoria nel secondo tempo“.

Il significato della qualificazione in anticipo

“Tanto, vuol dire che l’Inter sta maturando tanto in questo aspetto. Stiamo crescendo, ogni anno, nel nostro percorso col mister stiamo facendo un ottimo lavoro, è al terzo anno e stiamo capendo come si deve giocare all’Inter. Sono contento perché anche i nuovi hanno capito subito cosa significa vestire questa maglia. Importante aver passato il turno con due giornate di anticipo”.

Impegni ravvicinati

“Il calendario sembra andare contro di noi a volte. Dobbiamo adeguarci. La sosta ti fa perdere energie, ma dobbiamo accettarlo, il calendario è questo, prepararci bene, pensare alla sosta e a quello che viene dopo. Sicuramente è un periodo importante per me, a livello umano e calcistico, anche fuori dal campo. Questo è merito della mia famiglia che mi è dietro, io cerco sempre di aiutare l’Inter e se do una mano ai miei compagni sono contento sempre“.

