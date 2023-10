Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez non segna da tanto tempo con l’Argentina, e ora è tempo di sbloccarsi contro il Perù

In vista di Argentina-Perù, c’è un record negativo che accompagna il giocatore argentino e capitano dell’Inter Lautaro Martinez: attualmente con la necessità di sbloccarsi anche con la propria Nazionale.

Come ricorda TyC Sports, il Toro non segna in Nazionale da 580 minuti, e contro il Perù vuole togliere questa maledizione. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

L’articolo Lautaro Martinez, con l’Argentina non segna da 580 minuti proviene da Inter News 24.

