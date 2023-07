Lautaro Martinez è già carico: l’attaccante argentino non perde tempo in vacanza e si tiene in forma

Non c’è un attimo da perdere per Lautaro Martinez, il Toro è pronto a presentarsi nel ritiro dell‘Inter più carico che mai e soprattutto in gran forma, come si nota anche nel video postato su Instagram nelle scorse ore:

il video pubblicato da Lautaro alle prese con una sessione di allenamento in palestra.

L’articolo Lautaro Martinez è già al lavoro: il Toro si allena in palestra – VIDEO proviene da Inter News 24.

