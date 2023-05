L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez potrebbe vincere il premio come Player of the Month per i goal contro Empoli e Lazio

Da prassi in questa stagione, la EA Sports ha pubblicato i cinque giocatori candidati a vincere il premio di Player of the Month di aprile, e non poteva mancare una pedina dell’Inter.

La lista presenta costoro: Leao, Pellegrini, Verdi, Zaccagni e il nerazzurro Lautaro Martinez, autore di tre goal tra Empoli e Lazio (con una doppietta davanti al pubblico di San Siro).

L’articolo Lautaro Martinez, l’attaccante dell’Inter possibile Player of the Month di aprile proviene da Inter News 24.

