Le parole dell’avvocato dell’attaccante e capitano dell’Inter Lautaro Martinez dopo le ultime accuse fatte

A fronte delle ultime polemiche che ci sono state tra Lautaro Martinez e la babysitter licenziata, è intervenuto l’avvocato del capitano dell’Inter.

«Non corrisponde al vero che il sig. Martinez abbia interrotto il rapporto di lavoro domestico allorquando la lavoratrice risultava ‘in punto di morte’ come emerge dalla lettura degli articoli che circolano in rete, atteso che il licenziamento. Le è stato comminato sei mesi prima del decesso, inoltre la babysitter aveva chiesto di essere licenziata per poter fruire delle retribuzioni differite e del Tfr in ragione della determinazione di voler fare ritorno nella terra natia, l’Argentina. Il mio cliente seppur umanamente dispiaciuto per la prematura scomparsa della giovane ragazza, la quale ha svolto per un breve periodo il ruolo di lavoratrice domestica presso l’abitazione familiare, si trova costretto a dover prendere, mio tramite, formale posizione rispetto ad una notizia che, giammai, avrebbe voluto pubblicamente commentare, ma che sta assumendo contorni del tutto inveritieri e che stanno ledendo la sua immagine e la sua reputazione».

L’articolo Lautaro Martinez, l’avvocato: «Ecco tutta la verità sulla babysitter» proviene da Inter News 24.

