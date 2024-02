Lautaro Martinez ha parlato a Inter Tv dopo Lecce-Inter, il messaggio del Toro sulla sua vita e carriera in nerazzurro fa commuovere

Intervenuto ad Inter Tv dopo Lecce-Inter, a Lautaro Martinez è stato chiesto un commento sui 101 gol realizzati con la maglia nerazzurra. Ecco un estratto della sua intervista davvero commuovente.

LAUTARO MARTINEZ – «Giornata bellissima per me, ho raggiunto questo record e questo traguardo importante. Ricordo quasi tutti i gol. Però sinceramente sono tante le cose che mi passano in testa questo momento. Sono andato via di casa a 15 anni, non immaginavo questo presente e questi traguardi con questa grande maglia. Merito del lavoro. Devo continuare su questa strada e fare quello che sto facendo».

