Episodio curioso nel corso di Milan-Atalanta, Rafael Leao chiede un rigore, ma l’ex arbitro Marelli in collegamento lo contraddice così

Dopo il successo con il Lecce, l’Inter osserva con attenzione i propri rivali (potenziali) per lo Scudetto, impegnati in Milan-Atalanta. A tal proposito, da sottolineare come nel corso del match il rossonero Rafael Leao abbia chiesto con insistenza un calcio di rigore poco prima che venisse tra l’altro concesso quello sul contatto di Giroud su Holm (e la conseguente momentanea parità nel match). L’ex arbitro Marelli però, intervenuto a DAZN ha parlato così

PAROLE – «Braccio vicinissimo al corpo e fermo. Il contatto c’è ma non è punibile»

L’articolo Milan-Atalanta, Leao chiede il rigore: Marelli lo stronca così proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG