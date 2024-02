Davy Klaassen esulta dopo Lecce-Inter, così il nerazzurro ha mandato questo messaggio ai compagni sui social dopo il match di Serie A

Davy Klaassen si unisce alla festa. Sul suo profilo Instagram l’olandese ha mandato un messaggio social ai suoi compagni dopo Lecce-Inter. In modo particolare, ha voluto complimentarsi con i suoi per la prestazione confezionata, e i conseguenti tre punti, sul campo dei pugliesi nell’ultimo incontro di Serie A. Ecco il post in questione con relative emoji nerazzurre nella didascalia. Tantissimi like e commenti anche per lui.

KLAASSEN – «Bravi ragazzi»

L’articolo Lecce-Inter, Klaassen esulta: messaggio social ai compagni – FOTO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG