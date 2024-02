Dopo Lecce-Inter torna a farsi sentire un ex della storia recente dei nerazzurri, ecco il messaggio per un compagno sulla gara di Serie A

La prestazione dei nerazzurri in Lecce-Inter convince tutti, anche un ex meneghino. Di chi stiamo parlando? Di Robin Gosens. 39 partite con il club lombardo a cavallo tra 2022 e 2023 per lui, che dopo il successo odierno dei suoi ex colleghi ha rilasciato un commento tramite la propria piattaforma Instagram sulla pagina (del medesimo social) di Yann Aurel Bisseck.

Due emoji a mo’ di faccia con gli occhi a forma di cuore, così come una a forma di fiamma di fuoco e per concludere una quarta rappresentante un ballerino. Un commento semplice, quanto efficace, per esprimere i propri complimenti allo stesso Bisseck (autore di una prova convincente).

