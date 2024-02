Termina 1-1 il posticipo di Serie A tra Milan-Atalanta, Koopmeiners su rigore risponde al gol di Leao, la classifica aggiornata di Serie A

L’Inter allunga ancora su una delle due inseguitrici in campionato. Si è conclusa infatti per 1-1 la partita di Serie A andata in scena questa sera a San Siro tra Milan-Atalanta. Come anticipato, il gol del bergamasco Koopmeiners al minuto 42 su rigore, risponde alla rete messa a segno (in questo caso su azione) da Rafael Leao dopo appena tre minuti di gioco. Ecco la classifica aggiornata del massimo campionato italiano.

Inter 66 punti (25 partite giocate)

Juventus 57 (26)

Milan 53 (26)

Bologna 48 (26)

Atalanta 46 (25)

Roma 41 (25)

Lazio 40 (25)

Fiorentina 38 (25)

Napoli 37 (25)

Torino 36 (25)

Monza 36 (26)

Genoa 30 (25)

Empoli 25 (26)

Lecce 24 (26)

Udinese 23 (25)

Frosinone 23 (26)

Sassuolo 20 (25)

Hellas Verona 20 (26)

Cagliari 20 (26)

Salernitana 13 (26)

