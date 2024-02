Emil Audero si confida sui social, il nerazzurro parla così su Instagram dopo Lecce-Inter, bellissime parole sul suo esordio in Serie A

Non avrebbe potuto mai pensare – immaginiamo – ad un esordio migliore. Così Emil Audero ha parlato dopo la vittoria conquistata in Lecce-Inter. Il portiere si è infatti confidato su Instagram dove ha mandato un messaggio al club nerazzurro in occasione proprio della sua prima partita con i meneghini, condita per altro da un convincente clean sheet. Ecco il post in questione.

AUDERO – «Vittoria e clean sheet, il miglior modo per festeggiare l’esordio con l’Inter in Serie A Bravi tutti!»

L’articolo Audero si confida sui social: «Lecce-Inter? Un esordio che…» – FOTO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG