Yann Aurel Bisseck si scatena sui social dopo Lecce-Inter, così il talento nerazzurro ha mandato un messaggio ai compagni su Instagram

Yann Aurel Bisseck fa cominciare la festa in casa nerazzurra. Dopo la roboante vittoria per 0-4 in Lecce-Inter, il talento del club meneghino si scatena sui social. A pochi minuti dal termine dell’incontro di Serie A infatti, ha mandato un messaggio ai compagni dal proprio profilo Instagram. Anche per lui pieno di like, commenti e condivisioni: ecco il post in questione e le sue parole.

BISSECK – «Questi ragazzi capiscono il calcio»

