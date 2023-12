L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che sarà il futuro di Lautaro Martinez

Ai Gazzetta Awards l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha voluto parlare del futuro di Lautaro Martinez.

FUTURO – «Se ce lo teniamo? Certamente. Anzi, stiamo cercando di rinnovare per altri cinque anni. Stiamo negoziando: di buono c’è che lui ha grande senso di appartenenza e di questi tempi è una qualità davvero non da poco. Sogno nel cassetto? Il sogno nel cassetto c’è, si sogna e non si dice. Un giocatore? Siamo molto contenti dei nostri giocatori, quello che abbiamo ottenuto lo abbiamo ottenuto con bravi ragazzi, che danno tutto».

