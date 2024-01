Lautaro Martinez, i numeri in fase difensiva sorprendono: cosa è accaduto al Toro in questa prima parte di stagione

Oltre ai gol nella straordinaria stagione di Lautaro Martinez con l’Inter c’è di più.

Nonostante le due gare saltate, l’argentino è primo tra gli attaccanti in Serie A per palloni recuperati (28 secondo i dati di Kickest.it, Zirkzee è secondo a 16). Sono 16 anche i palloni intercettati da Lautaro che è primo anche in questa statistica tra i centravanti e il secondo attaccante è Sanabria a quota 5.

