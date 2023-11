Lautaro Martinez sfida Brasile e Juventus con le maglie di Argentina e Inter: il Toro entra in una settimana cruciale

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, Lautaro Martinez inizia una settimana non banale: martedì ci sarà lo scontro al Maracanà contro il Brasile (ore 1.30 italiane) e domenica alle 20.45 il derby d’Italia tra Juventus e Inter. Insomma, per il capitano nerazzurro due test ad alto coefficiente di difficoltà e importanza.

In una settimana il capitano dell’Inter sfiderà i nemici di una vita su un doppio fronte.

L’articolo Lautaro Martinez sente rumore di nemici: doppia sfida ai rivali più odiati proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG