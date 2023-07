Lautaro Martinez ha parlato a Inter TV: le dichiarazioni dell’attaccante argentino dopo i primi giorni di preparazione

Lautaro Martinez giura amore all’Inter e lancia la sfida in vista della nuova stagione:

«Sto bene, mi sono allenato in vacanza e ho recuperato le energie perché ne abbiamo spese tantissime. Siamo pronti per questa stagione, con nuovi obiettivi e speriamo di fare il massimo come cerchiamo di fare sempre. Il livello è salito in tutto, abbiamo portato l’Inter in alto e oggi è normale che da noi ci si aspetti qualcosa in più, per questo dobbiamo essere pronti, prepararci bene in questa pre-season per iniziare al meglio. Sono contento perchè a prescindere da quel problema che avevo sempre sulla caviglia, lo scorso anno ho fatto una stagione completa ed è motivo di grande soddisfazione per me perché vuol dire che ho lavorato tanto e ci tenevo tantissimo a tutto quello che si giocava l’Inter»

