Le parole dell'attaccante e capitano dell'Inter Lautaro Martinez ai microfoni della Rai dopo la vittoria nerazzurra

Ai microfoni di Rai Sport, il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha voluto rilasciare qualche dichiarazione.

LE PAROLE – «Javier Zanetti mi ha accolto come un figlio, dandomi la possibilità di giocare in Europa. Thuram è un ragazzo straordinario che ha tanta voglia di imparare, fa molto bene entrambe le fasi. Milan? È una squadra forte e di qualità, che dobbiamo rispettare. È un derby, lo giocheremo come abbiamo sempre fatto, cercando di portare a casa la vittoria».

L’articolo Lautaro Martinez: «Zanetti mi ha accolto come un figlio. Sul derby Inter-Milan…» proviene da Inter News 24.

